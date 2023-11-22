Президент Чехії озвучив термін, за який РФ може відновити свою боєздатність

На його думку, кінцеві строки за які може відновитись РФ будуть залежати від результатів війни в Україні.Однак за його даними, РФ має знадобитись не менше п'яти-семи років для відновлення боєздатності.

"З іншого боку, в розрахунку є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні", - сказав він.

Він зауважив, що наразі НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі. При цьому в ЄС готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" на континенті.

Варто зауважити, що раніше аналогічні строки озвучили і німецькі аналітики. На їх думку російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років для того, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць. Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, раніше Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".

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