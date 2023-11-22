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Президент Чехии озвучил срок, за который РФ может восстановить свою боеспособность

Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Чехии Петр Павел считает, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Ceske Noviny.

По его мнению, конечные сроки, за которые может восстановиться РФ, будут зависеть от результатов войны в Украине. Однако по его данным, РФ должно потребоваться не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности.

"С другой стороны, в расчете есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Это будет действительно зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", - сказал он.

Он отметил, что НАТО сейчас воспринимает Россию как наибольшую угрозу в Европе. При этом в ЕС готовятся к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте.

Следует отметить, что ранее аналогичные сроки озвучили и немецкие аналитики. По их мнению, российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет для того, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "уходить на убой".

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