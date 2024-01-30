Президент Чехії назвав ключові тези, які потрібні Україні для протистояння Росії

Президент Чехії Петр Павел виказав свою думку щодо необхідності постачання зброї для України. Як стверджує чеський лідер, західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву польському мовнику TVN24

За словами Павела, на думку партнерів Заходу дані дії потрібно запровадити з огляду на те, що Україна наразі має обмежені можливості дій на полі бою на відміну від Росії.

Він підкреслив, що для цього Києву необхідна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії: артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", - додав чеський лідер.