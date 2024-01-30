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Президент Чехии назвал ключевые тезисы, необходимые Украине для противостояния России

Чехия, Вторник 30 января 2024 15:04
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Президент Чехии назвал ключевые тезисы, необходимые Украине для противостояния России Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Чехии Петр Павел высказал свое мнение о необходимости снабжения оружием для Украины. Как утверждает чешский лидер, западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление польскому вещателю TVN24.

Со слова Павела, по мнению партнеров Запада, данные действия нужно ввести, учитывая, что у Украины сейчас есть ограниченные возможности действий на поле боя в отличие от России.

Он подчеркнул, что для этого Киеву необходимо не только чисто оборонительное оружие, но и препятствие поставкам российской армии: артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также западные истребители F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров", - добавил чешский лидер.

Помощь Чехии Украине

Чехия является одним из главных союзников Украины, Прага с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает не только гуманитарную, но и военную помощь.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в 2024 году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна выдала лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

Позже также стало известно, что Чехия закупит боеприпасы для РПГ-7 у оружейной компании STV Group для обучения украинских военных на сумму до 2,5 млрд. крон (110,1 млн. долларов).

Накануне премьер-министры Дании и Чехии Мэтте Фредериксен и Петр Фиала обсудили потребность Украины в боеприпасах. Планируют поднять этот вопрос снова во время саммита Европейского союза.

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