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У Чехії видали ліцензії для постачання озброєнь Україні на майже 5 млрд євро

Чехія, Вівторок 12 грудня 2023 19:23
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У Чехії видали ліцензії для постачання озброєнь Україні на майже 5 млрд євро Архівне фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Чехії було видано ліцензії для комерційних поставок військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).

Про це заявив міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

За оцінками, менше половини вже завершених проєктів становлять близько 51,2 млрд крон (2,08 млрд євро).

Від початку війни Чехія поставила Україні військову техніку на 6,2 млрд крон (252,7 млн доларів), зокрема бойові вертольоти, танки та БМП.

За словами міністра, у рамках місії EUMAM (місія Європейського союзу з військової допомоги Україні), затвердженої торік під час головування Чехії в Раді ЄС, наразі на території Чехії пройшли підготовку близько 4000 українських солдатів.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

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