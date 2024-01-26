Данія та Чехія обговорили боєприпаси для України, піднімуть це питання на саміті ЄС

Прем'єр-міністри Данії та Чехії Метте Фредеріксен та Петр Фіала обговорили потребу України в боєприпасах. Планують порушити це питання знову під час саміту Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Данії.

"Україні терміново потрібно більше боєприпасів. Я обговорювала це з моїм колегою прем'єр-міністром Фіалою раніше сьогодні. Данія та Чехія тісно співпрацюють у наданні допомоги Україні. Домовилися обговорити це нагальне питання на саміті ЄС наступного тижня", - пише Фредеріксен.

Зокрема прем'єр розповіла про візит її болгарського колеги Николая Денкова до Данії, 24 січня. За її словами, сторони також обговорили війну в Україні, зокрема міграційні питання, енергетику, й майбутнє позачергове засідання Європейської ради.

Саміт ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

У грудні 2023 року на саміті лідерів Європейського союзу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.