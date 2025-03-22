Президент Чехії про гарантії безпеки для України: можуть розділити між собою США та Європа

Гарантії безпеки для України можуть складатися з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантій від європейських країн.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Європейській правді".
Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні можна очікувати, що США захищатимуть ці інтереси.
Водночас, за його словами, інша складова гарантій буде з боку європейських країн, які "задекларували готовність підтримувати Україну".
"Зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", - пояснив президент.
У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію американського президента Дональда Трампа з цього питання.
"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО - це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", - зазначив Павел.
Він також додав, що наразі не варто знімати з розгляду це питання повністю.
"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, Адже політики приходять і уходять. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", - підсумував він.
Нагадаємо, що днями президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу. Під час його зустрічі з українськими посадовцями Росія атакувала місто безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed.
Вчора президент Павел розповів, чи застав нічний обстріл в Одесі.
Зауважимо, що вже тривалий час президент Володимир Зеленський наголошує, що запрошення України в НАТО стало б гарантією безпеки для стримування Росії у майбутньому. До того ж це є одним з ключових пунктів плану перемоги, який розробила Україна.
В адміністрації Дональда Трампа відкинули можливість вступу України в НАТО. Зокрема, голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що США вважають не реалістичним членство України в Альянсі.
Однак спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу - це предмет дискусій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.