Президент Чехії доручив Андрею Бабішу сформувати новий уряд

Нагадаємо, на початку жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Після цього чеський прем'єр-міністр Петр Фіала визнав поразку своєї коаліції SPOLU на парламентських виборах і привітав рух ANO із перемогою.

Зазначимо, Андрей Бабіш раніше піддавав критиці чеську снарядну ініціативу для України. Політик вважає, що вона має бути скасована.

Нещодавно Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні. Лідер руху ANO пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони". Він наголосив, що Чехія допомагала Україні безпосередньо, а тепер допомога надаватиметься через ЄС.