Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать новое правительство

Напомним, в начале октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. После подсчета более 97% голосов, победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.

После этого чешский премьер-министр Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил движение ANO с победой.

Отметим, Андрей Бабиш ранее подвергал критике чешскую снарядную инициативу для Украины. Политик считает, что она должна быть отменена.

Недавно Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине. Лидер движения ANO пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны". Он отметил, что Чехия помогала Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС.