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Президент Чехії виступив за скасування санкцій проти Росії

Новини » Політика     05.03.2020 - 15:38
Президент Чехії виступив за скасування санкцій проти Росії
Фото: Мілош Земан (zemanmilos.cz)

Земан провів паралелі з економічними санкціями щодо Куби

Президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Pravda.

Земан провів паралелі з економічними санкціями щодо Куби і заявив, що "протягом 50 років нічого не змінилось".

"Я завжди був противником не тільки антиросійських санкцій, а й будь-яких санкцій (взагалі), тому що вважаю їх неефективними", - зазначив він.

Санкції, за словами Земана, значною мірою діють проти тих, хто їх вводить. Вони суперечать громадському, політичному й економічному прогресу, додав президент Чехії.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу зняла санкції з двох високопосадовців часів президентства Віктора Януковича. Раніше брюссельський журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС виключили з санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Також РБК-Україна писало, що ЄС планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

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Новини України Мілош ЗеманСанкціїРосійська Федерація
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