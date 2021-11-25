ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Чехии вернулся в больницу через несколько часов после выписки

Новина українською →
Прага, Четверг 25 ноября 2021 20:29
Президент Чехии вернулся в больницу через несколько часов после выписки Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан вернулся в больницу через несколько часов после выписки. Чешского лидера повторно госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание TN Nova.

Как сообщил изданию пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, после выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

По его словам, у Земана нет никаких симптомов коронавируса. Чешский лидер неделю назад получил бустерную дозу от инфекции. Другие подробности Овчачек отказалась привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии президента.

Напомним, Милоша Земана выписали из госпиталя днем 25 ноября несмотря на протесты врачей.

Отметим, президента Чехии госпитализировали еще 10 октября.

Как сообщало РБК-Украина, причиной госпитализации Земана стало осложнение хронических заболеваний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Милош Земан
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии