Президент Чехії повернувся до лікарні через кілька годин після виписки

Президент Чехії Мілош Земан повернувся до лікарні через кілька годин після виписки . Чеського лідера повторно госпіталізували через позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання TN Nova .

Як повідомив прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек, після виписки Земана було доставлено до резиденції в замку Лани. Однак того ж дня главі держави довелося повернутися до шпиталю, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним.

За його словами, у Земана немає жодних симптомів коронавірусу. Чеський лідер тиждень тому одержав бустерну дозу від інфекції. Інші подробиці Овчачек відмовилася навести, пообіцявши найближчим часом опублікувати пресреліз про стан президента.