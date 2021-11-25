Президент Чехії повернувся до лікарні через кілька годин після виписки
Президент Чехії Мілош Земан повернувся до лікарні через кілька годин після виписки. Чеського лідера повторно госпіталізували через позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання TN Nova.
Як повідомив прессекретар президента Чехії Іржі Овчачек, після виписки Земана було доставлено до резиденції в замку Лани. Однак того ж дня главі держави довелося повернутися до шпиталю, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним.
За його словами, у Земана немає жодних симптомів коронавірусу. Чеський лідер тиждень тому одержав бустерну дозу від інфекції. Інші подробиці Овчачек відмовилася навести, пообіцявши найближчим часом опублікувати пресреліз про стан президента.
Нагадаємо, Мілоша Земана виписали зі шпиталю вдень 25 листопада наперекір протестам лікарів.
Зазначимо, президента Чехії госпіталізували ще 10 жовтня.
Як повідомляло РБК-Україна, причиною госпіталізації Земана стало ускладнення хронічних захворювань.