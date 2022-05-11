Президент Чехии разрешил более сотни граждан вступить в ряды армии Украины
Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 гражданам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессекретаря президента Иржи Овчачека.
Сообщается, что решение должен подписать премьер-министр Петр Фиала.
В начале марта Фиал во время переговоров с Земаном заявил, что невозможно дать коллективную возможность выехать на войну за границу и, несмотря на количество заявлений, невозможно даже предоставить индивидуальное согласование заявителям.
В частности, тогда в Пражский Град обратилось около 300 человек, заинтересованных во вступлении в иностранную армию.
Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России.
Также мы писали, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.
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