ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Чехии разрешил более сотни граждан вступить в ряды армии Украины

Новина українською →
Чехия, Среда 11 мая 2022 16:09
Президент Чехии разрешил более сотни граждан вступить в ряды армии Украины Президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессекретаря президента Иржи Овчачека.

Сообщается, что решение должен подписать премьер-министр Петр Фиала.

В начале марта Фиал во время переговоров с Земаном заявил, что невозможно дать коллективную возможность выехать на войну за границу и, несмотря на количество заявлений, невозможно даже предоставить индивидуальное согласование заявителям.

В частности, тогда в Пражский Град обратилось около 300 человек, заинтересованных во вступлении в иностранную армию.

Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России.

Также мы писали, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Милош Земан
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы