Президент Чехии разрешил более сотни граждан вступить в ряды армии Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессекретаря президента Иржи Овчачека.

Сообщается, что решение должен подписать премьер-министр Петр Фиала.

В начале марта Фиал во время переговоров с Земаном заявил, что невозможно дать коллективную возможность выехать на войну за границу и, несмотря на количество заявлений, невозможно даже предоставить индивидуальное согласование заявителям.

В частности, тогда в Пражский Град обратилось около 300 человек, заинтересованных во вступлении в иностранную армию.