Президент Чехії дозволив понад сотні громадян вступити до лав армії України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента Іржі Овчачека.

Повідомляється, що рішення має підписати прем'єр-міністр Петро Фіала.

На початку березня Фіала під час переговорів з Земаном заявив, що неможливо дати колективну можливість виїхати на війну за кордон і, зважаючи на кількість заяв, неможливо навіть надати індивідуальне погодження заявникам.

Зокрема, тоді до Празького Граду звернулося близько 300 осіб, зацікавлених у вступу до іноземної армії.