Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины

Германия и Чехия продолжат оказывать Украине помощь в ее борьбе с российским агрессором. В том числе, предоставляя необходимые вооружения через общие проекты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Шольца с чешским коллегой Петром Фиалой.

Одновременно стороны работают над дальнейшим укреплением собственной обороноспособности как на национальном уровне, так и в рамках НАТО и ЕС. Важной вехой этого пути станет июньский саммит НАТО в Мадриде.

"Мы запланировали тесное сотрудничество, особенно, когда речь идет о поддержке Украины оружием. Чехия может предоставить оружие российского производства, которое будет непосредственно полезно для Украины. Мы можем помочь чешской армии сохранить необходимую силу. Мы называем это кольцевым обменом", - заявил Шольц.

Принятие стратегической концепции сделает НАТО пригодным для будущего, уверен немецкий канцлер. Что касается укрепления обороноспособности ЕС, сейчас изучаются вопросы, какие сферы эффективнее для инвестирования.