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Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины

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Берлин, Пятница 06 мая 2022 05:52
Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия и Чехия продолжат оказывать Украине помощь в ее борьбе с российским агрессором. В том числе, предоставляя необходимые вооружения через общие проекты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Шольца с чешским коллегой Петром Фиалой.

Одновременно стороны работают над дальнейшим укреплением собственной обороноспособности как на национальном уровне, так и в рамках НАТО и ЕС. Важной вехой этого пути станет июньский саммит НАТО в Мадриде.

"Мы запланировали тесное сотрудничество, особенно, когда речь идет о поддержке Украины оружием. Чехия может предоставить оружие российского производства, которое будет непосредственно полезно для Украины. Мы можем помочь чешской армии сохранить необходимую силу. Мы называем это кольцевым обменом", - заявил Шольц.

Принятие стратегической концепции сделает НАТО пригодным для будущего, уверен немецкий канцлер. Что касается укрепления обороноспособности ЕС, сейчас изучаются вопросы, какие сферы эффективнее для инвестирования.

Ранее мы сообщали, что Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска.

Также мы писали, что Шольц назвал условие для снятия с России санкций.

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