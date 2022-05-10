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Вместо России. Чехию включили в Совет ООН по правам человека

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Нью-Йорк, Вторник 10 мая 2022 18:09
Вместо России. Чехию включили в Совет ООН по правам человека Фото: Чехию включили в Совет ООН по правам человека (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека. Она займет место России, которая была исключена из Совета в апреле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ООН в Twitter.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Чехия будет заседать в Совете ООН по правам человека до 31 декабря 2023 года.

Совет ООН по правам человека - орган ООН, объединяющий 47 стран, который продвигает и защищает права человека во всем мире и рассматривает нарушения этих прав.

Остановку членства РФ в СПЧ ООН одобрила 7 апреля Генеральная Ассамблея после сообщений об убийствах мирных жителей в Украине российскими войсками.

Тогда на голосовании исключение России поддержали 93 страны, 24 выступили против и еще 58 воздержались.

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