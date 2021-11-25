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Президент Чехии покинул госпиталь против воли врачей

Автор: Сергей Пышкин

Президент Чехии Милош Земан был выписан из госпиталя. Врачи желали, чтобы он еще некоторое время находился в больнице, однако приняли его решение уйти из-за "значительного улучшения" самочувствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Президент будет продолжать восстанавливать свои силы в резиденции в замке Ланы, которая расположена в западной части столицы Чехии.

Стоит отметить, что Земан сегодня играет ключевую роль в создании нового правительства страны. В эту пятницу он должен присягнуть в коалиционном правительстве во главе с Петром Фиалом.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президента Чехии госпитализировали еще 10 октября. В тот же день его перевели в интенсивную терапию, впрочем врачи не раскрывали диагноз.

Позже стало известно, что причиной оказалось осложнение хронических заболеваний Земана. В то же время его состояние стабилизировалось, однако ему пришлось оставаться в пражской больнице еще несколько недель.

Уже 17 ноября стало известно, что президента в ближайшее время выпишут из госпиталя.

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ЧехияМилош Земан