Президент Бразилії розповів про свої очікування від зустрічі із Зеленським

"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми і своє бачення", - сказав глава Бразилії.

Також він сказав, що говоритиме із Зеленським про проблеми, які він захоче обговорити з ним.

Видання уточнює, що Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу" врегулювання війни в Україні.

Йдеться про створення групи посередників із п'яти держав.

Зустріч Зеленського з президентом Бразилії

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться у матеріалі The Guardian.

Видання пише, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Вчора повідомлялось, що Лула да Сілва достроково покидає Сполучені Штати Америки через скарги на погане самопочуття та сильний біль у нозі.

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.

У травні повідомлялось, що Зеленський так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.