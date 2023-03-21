Президент Бразилії хоче зробити "винятковий" внесок у припинення війни в Україні

Він зазначив, що хоче обговорити мирні переговори щодо війни в Україні з головою КНР Сі Цзіньпіном під час його візиту до Китаю наступного тижня. Також він додав, що схвалює зустріч лідера Китаю та російського диктатора Володимира Путіна.

Лула нагадав, що Бразилія засудила російське вторгнення, але про можливість миру в Україні треба говорити більшій кількості країн.

"Бразилія сказала дослівно - ми засуджуємо вторгнення до України. Ми вважаємо, що Росія не могла цього зробити, їй не треба було це робити. Але вона зробила, війна триває вже рік. Тож тепер необхідно, щоб хтось почав говорити про мир", - сказав Лула.

Президент Бразилії повідомив, що він поговорить зі Сі Цзіньпіном, бо вважає Китай надзвичайно важливою країною, яка може вести більш серйозні переговори зі Сполученими Штатами. Також він переконаний, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.