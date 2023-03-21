Україна публічно запросила Китай долучитися до української формули миру, - Зеленський

Представники України передали Китаю як публічно, так і дипломатичними каналами українську формулу миру. В Україні чекають діалогу від Китаю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Кішідою Фуміо

"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна хоче активно сприяти примиренню та відновленню переговорного процесу у рамках "мирного плану" щодо війни в Україні.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що у китайському "мирному плані" немає логіки. Документ нібито підтримує суверенітет України, але водночас закликає до негайного припинення вогню без виведення військ РФ.

Також ми писали, що Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за формулою миру, яка також є ініціативою завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.