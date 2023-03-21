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Глава Китаю вперше висловився про "мирний план": твердо стоїмо на правильній стороні історії

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Вівторок 21 березня 2023 18:41
Глава Китаю вперше висловився про "мирний план": твердо стоїмо на правильній стороні історії Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Китай хоче активно сприяти примиренню та відновленню переговорного процесу у рамках "мирного плану" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Минулого місяця було опубліковано позицію Китаю щодо політичного врегулювання "української кризи". Хотів би наголосити, що з українського врегулювання ми неухильно керуємося цілями та принципами Статуту ООН і дотримуємося об'єктивної та неупередженої позиції", - заявив лідер Китаю.

За його словами, Китай активно сприяє примиренню та відновленню переговорного процесу.

"Наша позиція ґрунтується на самій суті питання та правди. Ми завжди за мир та діалог, ми твердо стоїмо на вірній стороні історії", - додав Сі Цзіньпін.

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито може застосувати окремі пункти "мирного плану" Китаю для того, щоб врегулювати війну з Україною.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що у китайському "мирному плані" немає логіки. Документ нібито підтримує суверенітет України, але водночас закликає до негайного припинення вогню без виведення військ РФ.

Також ми писали, що Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за формулою миру, яка також є ініціативою завершення війни.

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