Президент Бразилии хочет внести "исключительный" вклад в прекращение войны в Украине

Он отметил, что хочет обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в Китай на следующей неделе. Также он добавил, что одобряет встречу лидера Китая и российского диктатора Владимира Путина.

Лула напомнил, что Бразилия осудила российское вторжение, но о возможности мира в Украине нужно говорить большему количеству стран.

"Бразилия сказала дословно - мы осуждаем вторжение в Украину. Мы считаем, что Россия не могла этого сделать, ей не нужно было это делать. Но она сделала, война длится уже год. Так что теперь необходимо, чтобы кто-то начал говорить о мире", - сказал Лула.

Президент Бразилии сообщил, что он поговорит с Си Цзиньпином, поскольку считает Китай очень важной страной, которая может вести более серьезные переговоры с Соединенными Штатами. Также он убежден, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.