Президент Бразилії хоче вмовити Путіна на переговори із Зеленським у Туреччині

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва спробує переконали російського диктатора Володимира Путіна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори можуть відбутися у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лули да Сілви, якого цитує Ouest-France.

Відповідну заяву президент Бразилії зробив на пресконференції в Китаї в середу, 14 травня, перед запланованою зупинкою в Москві на зворотному шляху до Бразилії.

Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що "спробує поговорити з Путіним".

"Мені нічого не коштує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога"", - сказав він.

Варто додати, що Китай та Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію російського диктатора Володимира Путіна розпочати прямі переговори з Україною. У заяві обидві країни також назвали прямий діалог "єдиним способом припинити конфлікт".

Також зазначимо, що напередодні глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію "використати свій голос" та вплинути на Путіна для проведення прямих переговорів з Зеленським у Туреччині.