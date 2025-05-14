Президент Бразилії хоче вмовити Путіна на переговори із Зеленським у Туреччині
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва спробує переконали російського диктатора Володимира Путіна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори можуть відбутися у Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лули да Сілви, якого цитує Ouest-France.
Відповідну заяву президент Бразилії зробив на пресконференції в Китаї в середу, 14 травня, перед запланованою зупинкою в Москві на зворотному шляху до Бразилії.
Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що "спробує поговорити з Путіним".
"Мені нічого не коштує сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога"", - сказав він.
Варто додати, що Китай та Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію російського диктатора Володимира Путіна розпочати прямі переговори з Україною. У заяві обидві країни також назвали прямий діалог "єдиним способом припинити конфлікт".
Також зазначимо, що напередодні глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Бразилію "використати свій голос" та вплинути на Путіна для проведення прямих переговорів з Зеленським у Туреччині.
Можлива зустріч Зеленського та Путіна
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори між РФ та Україною. Його пропозиція прозвучала на тлі ультиматуму союзників України щодо припинення вогню.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів між ним і Путін. Зеленський поїде до Туреччини 15 травня і закликав російського диктатора прибути на зустріч.
Втім, поки Путін не дав відповіді, чи поїде до Туреччини, але в Україні та Європі скептично ставляться до такої можливості. Президент США Дональд Трамп допустив, що теж може прилетіли у Туреччині.
За даними ЗМІ, від США до Туреччини поїдуть спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.
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