Президент Болгарії наклав вето на закон щодо російського "Лукойлу"

Президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на законопроєкт про інвестиції щодо умов можливого продажу в країні активів російської компанії "Лукойл", ухвалений парламентом 24 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання "24 часа".
Згідно з ухваленими поправками, угоди з нерухомим майном, деяким рухомим майном, а також корпоративними правами чотирьох компаній, контрольованих "Лукойлом", можуть здійснюватися лише за рішенням уряду.
При цьому Кабінет міністрів мав би діяти виключно після позитивного висновку Державного агентства "Національна безпека" (ДАНС).
Як пише видання, Радєв оскаржив положення про те, що такі угоди в обов'язковому порядку мають проводитися під контролем Державного агентства національної безпеки, яке має видати письмовий висновок щодо можливості продажу активів.
"Прийнятий закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", - зазначив президент, повернувши закон на обговорення до парламенту.
27 жовтня "Лукойл" оголосив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження санкцій США проти компанії та її дочірніх структур.
За даними ЗМІ, покупцем стане швейцарська компанія Gunvor Group, яку заснував бізнесмен Геннадій Тимченко - давній соратник російського диктатора Володимира Путіна.
У Болгарії в місті Бургас розташований один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів, який належить "Лукойлу" і забезпечує близько 80% пального для внутрішнього ринку.
Російський нафтовий гігант традиційно має значний економічний вплив на країну, а сам завод неодноразово пов’язували з використанням лазівок у санкційному законодавстві ЄС.
Після запровадження санкцій болгарський уряд звернувся до Вашингтона з проханням надати роз’яснення щодо процедури подання запиту на відтермінування санкцій, які набувають чинності 21 листопада.
У Софії побоюються, що можливе припинення роботи заводу може спричинити дефіцит пального, зростання цін, соціальну напругу та навіть урядову кризу.
Політична нестабільність, у свою чергу, може посилити позиції президента Румена Радева, якого в Болгарії часто вважають проросійським політиком. Раніше він натякав на можливість створення нової політичної сили.
Після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл" парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС.