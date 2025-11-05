Президент Болгарії наклав вето на закон щодо російського "Лукойлу"

Згідно з ухваленими поправками, угоди з нерухомим майном, деяким рухомим майном, а також корпоративними правами чотирьох компаній, контрольованих "Лукойлом", можуть здійснюватися лише за рішенням уряду.

При цьому Кабінет міністрів мав би діяти виключно після позитивного висновку Державного агентства "Національна безпека" (ДАНС).

Як пише видання, Радєв оскаржив положення про те, що такі угоди в обов'язковому порядку мають проводитися під контролем Державного агентства національної безпеки, яке має видати письмовий висновок щодо можливості продажу активів.

"Прийнятий закон ставить уряд у функціональну та оперативну залежність від Державного агентства національної безпеки, що конституційно неприпустимо", - зазначив президент, повернувши закон на обговорення до парламенту.