Санкції проти "Лукойлу" можуть викликати протести та падіння уряду в Болгарії, - Politico

Субота 01 листопада 2025 14:36
Санкції проти "Лукойлу" можуть викликати протести та падіння уряду в Болгарії, - Politico Фото: санкції проти "Лукойлу" можуть викликати протести та падіння уряду в Болгарії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Болгарії хоче подати клопотання про звільнення від санкцій США проти "Лукойлу", оскільки побоюється, що економічні обмеження призведуть до протестів та падіння влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій щодо двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало низку країн ЄС, у яких працюють ці компанії, постаратися отримати винятки.

У Болгарії знаходиться великий НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу". Він забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Компанія історично мала великий економічний вплив на Болгарію.

На цьому фоні уряд країни звернувся до Вашингтона з питанням, як йому слід подати запит на виключення з санкцій. За словами джерел видання, уряд стурбований тим, що санкції можуть призвести до зупинки роботи НПЗ, що своєю чергою призведе до масштабного дефіциту палива та протестів.

На думку експертів, це навіть може прискорити падіння уряду. Проте аналітики зазначають, що подібні твердження можуть бути тактикою залякування з боку уряду.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що 22 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ. За порушення передбачені цивільно-правові та кримінальні санкції для громадян США та іноземців.

Згодом стало відомо, що парламент Болгарії ухвалив рішення призупинити постачання палива, в тому числі дизельного та авіаційного, до країн Євросоюзу через нові санкції США проти "Роснефті" та "Лукойла".

