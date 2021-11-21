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Президент Болгарии переизбрался на второй срок, - экзит-полы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Болгарии опубликовали результаты экзит-полов второго тура президентских выборов. По их данным, действующий президент Румен Радев одерживает победу и остается в кресле главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Экзит-полы, проведенные компаниями

Напомним, недавно Радев оскандалился из-за заявления о "российском" Крыме.

После того, как МИД Украины потребовал объяснений, Радев заявил, что в этой ситуации нет драмы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с резким заявлением, отметив, что слова Радева вредят отношениям между странам.

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