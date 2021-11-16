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Президент Болгарии выиграл первый тур выборов

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София, Вторник 16 ноября 2021 22:55
Президент Болгарии выиграл первый тур выборов Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Действующий президент Болгарии Румен Радев в первом туре на выборах главы государства набрал 49,41% голосов. Во втором туре, который состоится 21 ноября, его соперником станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, которого поддержали 22,82% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Болгарии.

По данным ЦИК, за Радева свои голоса отдали 1 322 128 избирателей (49,41%). Второе место занял представитель правоцентристской бывшего премьер-министра Бойко Борисова партии ГЕРБ Атанас Герджиков, которого поддержали 610 710 проголосовавших (22,82%).

Результат Радева не позволяет победить в первом туре. Поэтому 21 ноября состоится второй, где его соперником станет Герджиков.

Третье место на выборах президента Болгарии занял глава Движения за права и свободы Мустафа Карадайы, который набрал 11,57% голосов избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, в Болгарии прошли третьи за год парламентские выборы. Победу на них одержала новая центристская партия We Continue The Change. Второе место заняла партия ГЕРБ.

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