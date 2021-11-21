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Президент Болгарії переобрався на другий термін, - екзит-поли

Автор: Дмитро Левицький

У Болгарії опублікували результатів екзит-полів другого туру президентських виборів. За їх даними, чинний президент Румен Радєв здобуває перемогу та залишається у кріслі глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Екзит-поли, проведені компаніями

Нагадаємо, нещодавно Радєв оскандалився через заяву про "російський" Крим.

Після того, як МЗС України зажадало пояснень, Радєв заявив, що у цій ситуації немає драми.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з різкою заявою, наголосивши, що слова Радєва шкодять відносинам між країнам.

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