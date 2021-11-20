ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Драмы нет: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме

Новина українською →
София, Суббота 20 ноября 2021 16:02
Драмы нет: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме Фото: президент Болгарии пояснил свои слова о "российском" Крыме (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Болгарии Румен Радев пояснил свои слова, что оккупированный Россией Крым - это российская территория. Он заявил, что его высказывание не следует драматизировать, поскольку действия РФ на полуострове - нарушение международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал bTV.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен - аннексия Крыма является нарушением международного права", - сказал Радев.

При этом глава государства добавил, что в политике существуют реалии и на данный момент Крым якобы является "российским".

Вопрос отношений с Россией также прокомментировала вице-президент Илиана Йотова. По ее словам, многие европейские политики выступают за возобновление саммитов ЕС-РФ и все проблемы нужно решать за столом переговоров.

Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.

Отметим, МИД Украины потребовал официального опровержения заявления Радева о якобы "российском" Крыме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Болгария
NEWS
Осталось мало времени, чтобы помешать России: NY Times об угрозе вторжения в Украину
Осталось мало времени, чтобы помешать России: NY Times об угрозе вторжения в Украину
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу