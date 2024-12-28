Президент Азербайджану назвав причину падіння літака AZAL в Казахстані

Пасажирський літак AZAL впав в Казахстані через зовнішні втручання. Вони були отримані, коли літак перебував в повітряному просторі Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Алієв зазначив, що пасажирський літак авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", перебуваючи в повітряному просторі Росії, зазнав зовнішнього фізичного і технічного втручання і повністю втратив контроль.
Після цього, за словами президента, завдяки професіоналізму пілотів, літак був спрямований в місто Актау, Казахстан, і зміг зробити аварійну дію.
Глава держави наголосив на наявності численних пробоїн у корпусі літака. Та зауважив, що заяви бортпровідників, що вижили та пасажирів підтвердили факт зовнішнього фізико-технічного втручання.
Нагадаємо, що 25 грудня, у районі міста Актау у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс J2-8243 з Баку до Грозного.
Всього на борту літака перебувало 67 осіб, з них 38 осіб загинули, включно з пілотами.
Спочатку російські ЗМІ почали повідомляти, що причиною катастрофи було зіткнення літака з птахами. Проте пізніше, коли були опубліковані кадри з місця трагедії, з'явилася інформація, що літак підбила російська ППО.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий системою "Панцир С1" на території РФ.
Детальніше про авіакатастрофу у Казахстані та як Росія намагається уникнути відповідальності - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines. Проте не визнав збиття літака російською стороною.
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