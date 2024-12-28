Президент Азербайджану назвав причину падіння літака AZAL в Казахстані

Авіакатастрофа у Казахстані

Нагадаємо, що 25 грудня, у районі міста Актау у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс J2-8243 з Баку до Грозного.

Всього на борту літака перебувало 67 осіб, з них 38 осіб загинули, включно з пілотами.

Спочатку російські ЗМІ почали повідомляти, що причиною катастрофи було зіткнення літака з птахами. Проте пізніше, коли були опубліковані кадри з місця трагедії, з'явилася інформація, що літак підбила російська ППО.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий системою "Панцир С1" на території РФ.

Детальніше про авіакатастрофу у Казахстані та як Росія намагається уникнути відповідальності - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines. Проте не визнав збиття літака російською стороною.

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