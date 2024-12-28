Президент Азербайджана назвал причину падения самолета AZAL в Казахстане

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, что 25 декабря, в районе города Актау в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный.

Всего на борту самолета находилось 67 человек, из них 38 человек погибли, включая пилотов.

Сначала российские СМИ начали сообщать, что причиной катастрофы было столкновение самолета с птицами. Однако позже, когда были опубликованы кадры с места трагедии, появилась информация, что самолет подбила российская ПВО.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит системой "Панцирь С1" на территории РФ.

Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как Россия пытается избежать ответственности - в материале РБК-Украина.

Заметим, что российский диктатор Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines. Однако не признал сбивание самолета российской стороной.

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