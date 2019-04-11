ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Австрии назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие

Новости » Политика    11.04.2019 - 22:44
Президент Австрии назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие
Фото: Ван дер Беллен (flickr.com/unisvienna)

В Австрии считают абсолютно нежелательным выход Британии из ЕС без соглашения

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал лучшим из возможных вариантов выхода Британии из ЕС (Brexit) отказ от него. Об этом сообщает APA.

Он отметил, что абсолютно нежелательным является выход Британии из ЕС без всякого соглашения.

"Лучший Brexit - это отсутствие Brexit. Второй лучший Brexit - это тот, о котором ЕС договорился с Лондоном. Абсолютно нежелательным является жесткий Brexit без всякого соглашения", - сказал президент Австрии, выразив надежду, что правительство и парламент Великобритании используют это время для достижения хорошего результата.

Напомним, 10 апреля на экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

Лидеры стран Европейского союза заслушали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвинуть жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров.

Как писало РБК-Украина, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

В парламенте Британии состоятся дебаты об аннексии Крыма
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияАвстрия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь