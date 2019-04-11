Президент Австрии назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие

Фото: Ван дер Беллен (flickr.com/unisvienna)

В Австрии считают абсолютно нежелательным выход Британии из ЕС без соглашения

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал лучшим из возможных вариантов выхода Британии из ЕС (Brexit) отказ от него. Об этом сообщает APA.

Он отметил, что абсолютно нежелательным является выход Британии из ЕС без всякого соглашения.

"Лучший Brexit - это отсутствие Brexit. Второй лучший Brexit - это тот, о котором ЕС договорился с Лондоном. Абсолютно нежелательным является жесткий Brexit без всякого соглашения", - сказал президент Австрии, выразив надежду, что правительство и парламент Великобритании используют это время для достижения хорошего результата.

Напомним, 10 апреля на экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.

Лидеры стран Европейского союза заслушали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Британский премьер просила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. Чтобы получить отсрочку, Терезе Мэй нужно заручиться поддержкой каждого государства - члена ЕС. При этом они, чтобы защитить свои интересы, могут выдвинуть жесткие условия в отношении любого продления периода переговоров.

Как писало РБК-Украина, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.