Президент Австрії назвав кращим варіантом Brexit його відсутність

Фото: Ван дер Беллен (flickr.com/unisvienna)

В Австрії вважають абсолютно небажаним вихід Британії з ЄС без угоди

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен назвав найкращим з можливих варіантів виходу Британії з ЄС (Brexit) відмову від нього. Про це повідомляє APA.

Він зазначив, що абсолютно небажаним є вихід Британії з ЄС без всякого угоди.

"Кращий Brexit - це відсутність Brexit. Другий кращий Brexit - це той, про який ЄС домовився з Лондоном. Абсолютно небажаним є жорсткий Brexit без всякої угоди", - сказав президент Австрії, висловивши надію, що уряд і парламент Великобританії використовують цей час для досягнення хорошого результату.

Нагадаємо, 10 квітня на екстреному саміті в Брюсселі досягнуто згоди 27 держав-членів ЄС щодо перенесення терміну Brexit.

Лідери країн Європейського союзу заслухали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня. Щоб отримати відстрочку, Терези Мей потрібно заручитися підтримкою кожної держави - члена ЄС. При цьому вони, щоб захистити свої інтереси, можуть висунути жорсткі умови щодо будь-якого подовження періоду переговорів.

Як повідомляло РБК-Україна, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривалий "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.