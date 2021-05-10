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Президент Армении подписал указ о досрочных парламентских выборах. Они пройдут 20 июня

Новина українською → Ереван, Понедельник 10 мая 2021 22:16
Президент Армении подписал указ о досрочных парламентских выборах. Они пройдут 20 июня Фото: президент Армении Амрен Саркисян подписал указ о досрочных парламентских выборах (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране. Выборы состоятся 20 июня.

Соответствующий указ обнародован 10 мая на сайте президента Армении.

"Исходя из требований Конституции, с учетом роспуска Национального Собрания в принудительном порядке… назначить внеочередные выборы в Национальное собрание 20 июня 2021 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу 11 мая.

Ранее в понедельник парламент Армении был распущен из-за того, что депутаты повторно не смогли избрать Николу Пашиняна на пост премьер-министра страны. Голосование было инициировано с целью роспуска парламента.

Напомним, в Армении после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе вспыхнули антиправительственные протесты. Оппозиция обвиняла тогдашнего премьера Николу Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и требовала его отставки. Протесты продолжались с конца прошлого года.

С новой силой политический кризис в Армении разразился в феврале после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны дважды отклонял запросы Пашиняна.

В итоге 25 апреля Пашинян ушел в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

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