Президент Армении подписал указ о досрочных парламентских выборах. Они пройдут 20 июня

Ранее в понедельник парламент Армении был распущен из-за того, что депутаты повторно не смогли избрать Николу Пашиняна на пост премьер-министра страны. Голосование было инициировано с целью роспуска парламента.

"Исходя из требований Конституции, с учетом роспуска Национального Собрания в принудительном порядке… назначить внеочередные выборы в Национальное собрание 20 июня 2021 года", - говорится в документе.

Напомним, в Армении после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе вспыхнули антиправительственные протесты. Оппозиция обвиняла тогдашнего премьера Николу Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и требовала его отставки. Протесты продолжались с конца прошлого года.

С новой силой политический кризис в Армении разразился в феврале после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны дважды отклонял запросы Пашиняна.

В итоге 25 апреля Пашинян ушел в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.