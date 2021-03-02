ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба

Новина українською → Ереван, Вторник 02 марта 2021 15:43
Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба Фото: Армен Саркисян (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался увольнять главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Повторный проект указа об увольнении Гаспаряна ранее президенту направил премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Саркисян считает важным скорейшее разрешение политического кризиса, возникшего в связи с вопросом увольнения Гаспаряна.

"Очевидно, что создавшаяся ситуация является результатом разногласий, существующих в кругу политических и военных деятелей в послевоенный период, подчас с крайне личностными подходами. Не могут игнорироваться также явившиеся основанием для возражения против подписания указа уязвимые в правовом плане трактовки, правоприменительная практика, возможный пробел в законе", - приводит пресс-служба слова Саркисяна.

Отмечается, что президент решил не подписывать проект указа. При этом он обратился в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции закона Армении "О военной службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года.

Напомним, 25 февраля глава Генштаба Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. В ответ премьер обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

В тот же день Пашинян обратился к президенту Армении с просьбой об увольнении главы Генштаба.

Однако Саркисян отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна. 27 февраля Пашинян обратился с этой просьбой повторно.

Также РБК-Украина писало, что в парламенте Армении не исключили возможность импичмента Саркисяна из-за ситуации вокруг главы Генштаба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика увольнение Генштаб Армения
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде