Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть 20 червня

"Виходячи з вимог Конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку ... призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності 11 травня.

Раніше в понеділок парламент Вірменії був розпущений через те, що депутати повторно не змогли обрати Ніколу Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту.