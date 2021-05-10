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Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть 20 червня

Новость на русском → Єреван, Понеділок 10 травня 2021 22:16
Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть 20 червня Фото: президент Вірменії Амрен Саркісян підписав указ про дострокові парламентські вибори (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів в країні. Вибори відбудуться 20 червня.

Відповідний указ оприлюднено 10 травня на сайті президента Вірменії.

"Виходячи з вимог Конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку ... призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності 11 травня.

Раніше в понеділок парламент Вірменії був розпущений через те, що депутати повторно не змогли обрати Ніколу Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту.

Нагадаємо, у Вірменії після врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі спалахнули антиурядові протести. Опозиція звинувачувала тодішнього прем'єра Ніколу Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху Азербайджану і вимагала його відставки. Протести тривали з кінця минулого року.

З новою силою політична криза у Вірменії вибухнула в лютому після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни двічі відхиляв запити Пашиняна.

У підсумку 25 квітня Пашинян пішов у відставку, але продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

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