Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть 20 червня
Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів в країні. Вибори відбудуться 20 червня.
Відповідний указ оприлюднено 10 травня на сайті президента Вірменії.
"Виходячи з вимог Конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку ... призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року", - йдеться в документі.
Указ набирає чинності 11 травня.
Раніше в понеділок парламент Вірменії був розпущений через те, що депутати повторно не змогли обрати Ніколу Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни. Голосування було ініційовано з метою розпуску парламенту.
Нагадаємо, у Вірменії після врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі спалахнули антиурядові протести. Опозиція звинувачувала тодішнього прем'єра Ніколу Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху Азербайджану і вимагала його відставки. Протести тривали з кінця минулого року.
З новою силою політична криза у Вірменії вибухнула в лютому після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни двічі відхиляв запити Пашиняна.
У підсумку 25 квітня Пашинян пішов у відставку, але продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.