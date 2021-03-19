ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до досрочных выборов

Новина українською → Ереван, Пятница 19 марта 2021 11:44
Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до досрочных выборов Фото: Никол Пашинян (facebook com Mir24TV)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит свои полномочия до досрочных парламентских выборов. Другие варианты не обсуждаются.

Об этом заявил вице-спикер парламента Ален Симонян, передает armeniasputnik.am.

По его словам, до проведения досрочных парламентских выборов 20 июня Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьера.

"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался", - отметил Симонян.

Согласно действующему законодательству Армении, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если премьер-министр уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового главу правительства. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

Напомним, ранее Пашинян объявил досрочные выборы в Армении и заявил, что они пройдут 20 июня. По его словам, дата согласована с лидерами оппозиции.

С новой силой политический кризис в Армении разгорелся после того, как военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе. В итоге противники действующего премьера на протяжении нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Армения выборы Никол Пашинян
NEWS
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине