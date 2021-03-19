Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до досрочных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сохранит свои полномочия до досрочных парламентских выборов. Другие варианты не обсуждаются.

Согласно действующему законодательству Армении, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если премьер-министр уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового главу правительства. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался", - отметил Симонян.

Напомним, ранее Пашинян объявил досрочные выборы в Армении и заявил, что они пройдут 20 июня. По его словам, дата согласована с лидерами оппозиции.

С новой силой политический кризис в Армении разгорелся после того, как военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе. В итоге противники действующего премьера на протяжении нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.