Президент Аргентини заявив про готовність приїхати до України

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив про готовність відвідати Україну як жест підтримки президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар телеканалу CNN президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Заява аргентинського президента пролунала на тлі зростання міжнародної підтримки України у війні проти російської агресії.

"Я захоплююся Зеленським і маю до нього особливу прихильність,", - наголосив він.

Мілей також підкреслив, що між ним і главою української держави існують теплі особисті стосунки.

"Я із задоволенням відвідав би Україну, щоб підтримати президента Зеленського", - зазначив Хав’єр Мілей.

В інтерв’ю CNN аргентинський лідер відповів на запитання про можливий візит в Україну.

Президент Аргентини

Хав’єр Мілей очолив Аргентину наприкінці 2023 року та від самого початку свого президентства зайняв проукраїнську позицію у міжнародній політиці. Він неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України та критикував дії Росії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові запрошував раніше його здійснити візит до Києва.

Мілей обійняв посаду глави держави, коли економічна ситуація в Аргентині була вкрай складною - інфляція тоді сягала 211%, а близько 40% громадян жили за межею бідності.

Менш ніж за два роки його перебування при владі країна змогла вийти на бюджетний профіцит, а рівень інфляції знизився приблизно до 36%.

Водночас Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україна зацікавлена у вивченні аргентинського досвіду дерегуляції економіки та боротьби з інфляцією.