Зеленський обговорив з президентом Аргентини "шокову терапію" для України

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини з дерегуляції та подолання інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні він провів розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

"Звісно, говорили про ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль", - розповів глава держави.

Президенти також обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції.

"Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість", - зазначив Зеленський.

Він додав, що зараз відносини між Україною та Аргентиною виходять на справді високий рівень.

"Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість - багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом", - зазначив президент.

Зеленський також подякував президенту Аргентини за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

"Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому. Узгодили наші наступні контакти. Буду радий бачити Хавʼєра в Україні", - додав він.

Варто зазначити, що "шокова терапія" у контексті економіки, запропонована Мілеєм, стосується комплексу радикальних економічних реформ, спрямованих на швидкий перехід до вільного ринку.

Ці реформи часто включають лібералізацію цін, скорочення державних витрат, приватизацію та зменшення регулювання.

Водночас "шокова терапія" може мати значний вплив на суспільство та економіку, часто викликаючи соціальні потрясіння та економічні труднощі на початкових етапах.