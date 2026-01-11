Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий телеканалу CNN президента Аргентины Хавьера Милея.

Заявление аргентинского президента прозвучало на фоне роста международной поддержки Украины в войне против российской агрессии.

"Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особую привязанность", - подчеркнул он.

Милей также подчеркнул, что между ним и главой украинского государства - теплые личные отношения.

"Я с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Зеленского", - отметил Хавьер Милей.

В интервью CNN аргентинский лидер ответил на вопрос о возможном визите в Украину.

Президент Аргентины

Хавьер Милей возглавил Аргентину в конце 2023 года и с самого начала своего президентства занял проукраинскую позицию в международной политике. Он неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и критиковал действия России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре приглашал ранее его осуществить визит в Киев.

Милей занял пост главы государства, когда экономическая ситуация в Аргентине была крайне сложной - инфляция тогда достигала 211%, а около 40% граждан жили за чертой бедности.

Менее чем за два года его пребывания у власти страна смогла выйти на бюджетный профицит, а уровень инфляции снизился примерно до 36%.

В то же время Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина заинтересована в изучении аргентинского опыта дерегуляции экономики и борьбы с инфляцией.