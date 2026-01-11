ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину

Аргентина, Воскресенье 11 января 2026 20:41
UA EN RU
Президент Аргентины заявил о готовности приехать в Украину Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности посетить Украину как жест поддержки президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий телеканалу CNN президента Аргентины Хавьера Милея.

В интервью CNN аргентинский лидер ответил на вопрос о возможном визите в Украину.

"Я с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Зеленского", - отметил Хавьер Милей.

Милей также подчеркнул, что между ним и главой украинского государства - теплые личные отношения.

"Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особую привязанность", - подчеркнул он.

Заявление аргентинского президента прозвучало на фоне роста международной поддержки Украины в войне против российской агрессии.

Президент Аргентины

Хавьер Милей возглавил Аргентину в конце 2023 года и с самого начала своего президентства занял проукраинскую позицию в международной политике. Он неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и критиковал действия России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре приглашал ранее его осуществить визит в Киев.

Милей занял пост главы государства, когда экономическая ситуация в Аргентине была крайне сложной - инфляция тогда достигала 211%, а около 40% граждан жили за чертой бедности.

Менее чем за два года его пребывания у власти страна смогла выйти на бюджетный профицит, а уровень инфляции снизился примерно до 36%.

В то же время Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина заинтересована в изучении аргентинского опыта дерегуляции экономики и борьбы с инфляцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аргентина Президент Визит в Украину
Новости
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка