Презентован первый в мире ноутбук без разъемов
Фото: презентован первый в мире ноутбук без разъемов (craob.com)
Компания Craob представила первый ноутбук в мире, который не имеет никаких разъемов. Толщина корпуса составляет всего 7 мм.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Craob.
Какими характеристиками оборудован Craob X:
- дисплей 13,3 дюйма и формат 4K UHD;
- экран имеет вырез для фронтальной камеры в стиле современных смартфонов;
- толщина корпуса составляет 7 мм;
- чипсет-Intel Core i7-1280P с TDP 28 Вт поколения Alder Lake;
- оперативная память - 32 Гб;
- SSD объемом 2 Тб;
- отсутствует дискретная видеокарта;
- для подключения сети используется контроллер Wi-Fi 6E;
Фото: ноутбук Craob X (craob.com)
Заряжается ноутбук также беспроводным способом благодаря станции, крепящейся на магнитах. О стоимости гаджета и дате презентации пока нет информации.
Фото: зарядная станция для Craob X (craob.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung определилась с датой презентации флагманов серии Galaxy S22.
Также компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, планирует создать самый быстрый суперкомпьютер. Он будет полностью построен уже в середине 2022 года.