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Меtа объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 15:53
Меtа объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера Фото: Меtа объявила о создании самого быстрого суперкомпьютера (ai.facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Meta Platforms (ранее Facebook) разработала и построила новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC). Суперкомпьютер стал результатом двухлетней работы компании, которая частично проводилась в удаленном режиме из-за пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом в компании добавили, что суперкомпьютер будет полностью построен в середине 2022 года.

В частности, компьютер поможет исследователям искусственного интеллекта создавать новые и лучшие модели ИИ, которые смогут обучаться на триллионах примеров, работать на сотнях различных языков, анализировать текст, изображения и видео, разрабатывать новые инструменты дополненной реальности и многое другое.

Компьютер будет содержать порядка 16 тысяч графических процессоров и сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду. В результате он станет самым мощным суперкомпьютером для реализации задач искусственного интеллекта на планете.

Ранее сообщалось, что Meta работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы виртуальной реальности.

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