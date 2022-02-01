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Презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів

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Вівторок 01 лютого 2022 17:42
Презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів Фото: презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів (craob.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Craob представила перший ноутбук в світі, який не має ніяких роз'ємів. Товщина корпусу складає всього 7 мм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Craob.

Якими характеристиками обладнаний Craob X:

  • дисплей 13,3 дюйма і формат 4K UHD;
  • екран має виріз для фронтальної камери в стилі сучасних смартфонів;
  • товщина корпусу становить 7 мм;
  • чіпсет-Intel Core i7-1280p з TDP 28 Вт покоління Alder Lake;
  • Оперативна пам'ять-32 Гб;
  • SSD об'ємом 2 Тб;
  • відсутня дискретна відеокарта;
  • для підключення мережі використовується контролер Wi-Fi 6E;
Фото: ноутбук Craob X (craob.com)

Заряджається ноутбук також бездротовим способом завдяки станції, що кріпиться на магнітах. Про вартість гаджета і дату презентації поки немає інформації.

Фото: зарядна станція для Craob X (craob.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung визначилася з датою презентації флагманів серії Galaxy S22.

Також компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, планує створити найшвидший суперкомп'ютер. Він буде повністю побудований вже в середині 2022 року.

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