Презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів
Фото: презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів (craob.com)
Компанія Craob представила перший ноутбук в світі, який не має ніяких роз'ємів. Товщина корпусу складає всього 7 мм.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Craob.
Якими характеристиками обладнаний Craob X:
- дисплей 13,3 дюйма і формат 4K UHD;
- екран має виріз для фронтальної камери в стилі сучасних смартфонів;
- товщина корпусу становить 7 мм;
- чіпсет-Intel Core i7-1280p з TDP 28 Вт покоління Alder Lake;
- Оперативна пам'ять-32 Гб;
- SSD об'ємом 2 Тб;
- відсутня дискретна відеокарта;
- для підключення мережі використовується контролер Wi-Fi 6E;
Фото: ноутбук Craob X (craob.com)
Заряджається ноутбук також бездротовим способом завдяки станції, що кріпиться на магнітах. Про вартість гаджета і дату презентації поки немає інформації.
Фото: зарядна станція для Craob X (craob.com)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung визначилася з датою презентації флагманів серії Galaxy S22.
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