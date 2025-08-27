ua en ru
Презентация iPhone 17: какие устройства Apple не покажет в сентябре

Среда 27 августа 2025 14:41
Презентация iPhone 17: какие устройства Apple не покажет в сентябре Новинки Apple, которых не будет на презентации iPhone 17 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

9 сентября Apple проведет свое крупнейшее мероприятие года. Компания представит линейку iPhone 17, новые часы Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 и ряд других устройств. Однако далеко не все продукты, над которыми работает Apple, стоит ждать именно на сентябрьской презентации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новые Macbook - не раньше октября

Традиционно в сентябре Apple не показывает компьютеры Mac. Обычно их анонсы приходятся на октябрь или ноябрь.

Так, в прошлом году компания презентовала MacBook Pro с чипом M4, Mac mini и iMac в конце октября, а продажи стартовали в ноябре. В 2023 году M3 MacBook Pro также вышел в конце октября.

В этом году новинок в сегменте Mac может не быть вовсе. По данным инсайдеров, MacBook Pro с чипом M5 практически готов, но его премьера ожидается лишь в начале 2026 года. Новый Mac Pro также в разработке, но сроки запуска пока неясны.

Если и будет сюрприз, то раньше октября ждать его точно не стоит.

Презентация iPhone 17: какие устройства Apple не покажет в сентябреАнонсы новых Macbook приходятся на октябрь или ноябрь (иллюстративное фото: 9to5Mac)

"HomePad" или HomePod Touch

Смарт-устройства для дома остаются второстепенным направлением для Apple, хотя компания и строит большие планы.

Один из таких продуктов - новый "HomePad" (предположительно HomePod Touch). Изначально Bloomberg сообщал о релизе весной 2025 года, однако из-за задержек в развитии Siri с функциями ИИ запуск перенесли. Теперь устройство ожидается лишь весной 2026 года.

Презентация iPhone 17: какие устройства Apple не покажет в сентябреHomePod Touch (иллюстративное фото: 9to5Mac)

AirPods Max и AirPods 4

Слухи указывают, что в сентябре Apple действительно представит AirPods Pro 3. Но ждать новых AirPods 4 или обновленной версии AirPods Max не стоит.

AirPods 4 вышли только в прошлом году, и серьезное обновление ожидается не раньше 2026 года. А AirPods Max, несмотря на устаревший функционал по сравнению с другими моделями, в ближайшее время также не получат новых версий.

Презентация iPhone 17: какие устройства Apple не покажет в сентябреЖдать новых AirPods 4 или обновленной версии AirPods Max не стоит (иллюстративное фото: 9to5Mac)

iPad Pro, AirTag 2 и другое

Помимо новых iPhone, Apple Watch и AirPods Pro 3, в ближайшие месяцы могут выйти и другие продукты, но не факт, что именно 9 сентября. Чаще всего такие анонсы переносятся на октябрь или ноябрь.

Среди возможных новинок:

  • iPad Pro с чипом M5
  • AirTag 2
  • Apple TV 4K на базе A17 Pro
  • Apple Vision Pro 2
  • HomePod mini 2.

AirTag 2 логично представить вместе с iPhone 17, но времени на сентябрьском мероприятии может просто не хватить. Ведь уже заявлены четыре новых iPhone, три модели Apple Watch и AirPods Pro 3.

