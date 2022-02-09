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Презентация флагманов Samsung Galaxy S22 и планшетов Tab S8: где смотреть трансляцию

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 февраля, компани Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked 2022. Продемонстрирует новые флагманские модели Galaxy S22 и планшеты Tab S8.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Samsung.

Презентация начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ожидается, что украинский офис компании разыграет новые устройства Galaxy. Правила и условия розыгрыша озвучат уже во время трансляции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung презентует новую модель Galaxy S22 и в метавселенной.

В частности, были опубликованы цены на флагманские смартфоны, которые вскоре появятся в продаже.

Тем временем компания заявила об использовании пластика из переработанных рыболовных сеток во время выработки смартфонов

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Samsung