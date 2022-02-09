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Презентація флагманів Samsung Galaxy S22 та планшетів Tab S8: де дивитись трансляцію

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 лютого, компані Samsung проведе презентацію Galaxy Unpacked 2022. Продемонструє нові флагманські моделі Galaxy S22 та планшети Tab S8.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Samsung.

Презентація розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Очікується, що український офіс компанії розіграє нові пристрої Galaxy. Правила й умови розіграшу озвучать вже під час трансляції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung презентує нову модель Galaxy S22 й в метавсесвіті.

Зокрема, були опубліковані ціни на флагманські смартфони, які незабаром з'являться у продажі.

Тим часом компанія заявила про використання пластику із перероблених рибальських сіток під час вироблення смартфонів

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Samsung