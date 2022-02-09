Презентация Samsung Galaxy S22 пройдет также и в метавселенной
Компания Samsung презентует новую модель Galaxy S22 и в метавселенной. Фанаты смогут принять участие в событии в цифровой копии магазина 837X и в виртуальной площадке Decentraland.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Последние годы Samsung почти никогда не упоминала о виртуальной реальности. В свое время компания презентовала гарнитуру Gear VR, которая была предназначена для ее смартфонов, впрочем, уже в декабре 2021 года она отправила ее на "отдых", не предлагая никаких альтернатив.
Meta тем временем потеряла 26% стоимости акций недавно, кроме того, выяснилось, что подразделение дополненной и виртуальной реальности компании потерял более 10 млрд долларов. Интерес к метавселенной продолжают сохранять и другие компании, например Walmart, Microsoft, Nike и Disney, которые и в дальнейшем инвестируют в новый инструмент.
Пока же неизвестно, чем именно презентация в метавселенной от Samsung будет отличаться от обычного ивента. Компания продолжает воздерживаться от объяснений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung будет использовать пластик из переработанных рыболовных сетей для выработки серии Galaxy S22.
Также РБК-Украина раскрывало и цены на новые флагманские модели компании.