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Презентация Samsung Galaxy S22 пройдет также и в метавселенной

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 10:09
Презентация Samsung Galaxy S22 пройдет также и в метавселенной Фото: презентация Samsung Galaxy S22 пройдет также и в Метавселенной (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Samsung презентует новую модель Galaxy S22 и в метавселенной. Фанаты смогут принять участие в событии в цифровой копии магазина 837X и в виртуальной площадке Decentraland.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Последние годы Samsung почти никогда не упоминала о виртуальной реальности. В свое время компания презентовала гарнитуру Gear VR, которая была предназначена для ее смартфонов, впрочем, уже в декабре 2021 года она отправила ее на "отдых", не предлагая никаких альтернатив.

Meta тем временем потеряла 26% стоимости акций недавно, кроме того, выяснилось, что подразделение дополненной и виртуальной реальности компании потерял более 10 млрд долларов. Интерес к метавселенной продолжают сохранять и другие компании, например Walmart, Microsoft, Nike и Disney, которые и в дальнейшем инвестируют в новый инструмент.

Пока же неизвестно, чем именно презентация в метавселенной от Samsung будет отличаться от обычного ивента. Компания продолжает воздерживаться от объяснений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung будет использовать пластик из переработанных рыболовных сетей для выработки серии Galaxy S22.

Также РБК-Украина раскрывало и цены на новые флагманские модели компании.

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