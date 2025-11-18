До претендентів на активи "Лукойлу" долучилася третя американська компанія, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела видання розповіли, що Exxon розглядає варіанти придбання активів "Лукойлу" в Казахстані, де американська і російська компанії мають частки в родовищах Карачаганак і Тенгіз. Варіанти їх придбання також вивчає і компанія Chevron.

Крім того, Exxon може розглянути можливість подання пропозиції щодо придбання родовища West Qurna 2 в Іраку, яке експлуатується "Лукойлом". Американська компанія тривалий час була оператором іншого проекту - West Qurna 1, але вийшла з нього минулого року.

Exxon відмовилася від прохання про надання коментаря з цього приводу.

"Лукойлу" належать три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу, зокрема у США.

За минулорічними даними, закордонні активи компанії видобувають близько 0,5% світової нафти.