К претендентам на активы "Лукойла" присоединилась третья американская компания, - Reuters

США, Вторник 18 ноября 2025 22:13
К претендентам на активы "Лукойла" присоединилась третья американская компания, - Reuters Фото: Exxon Mobil может приобрести некоторые международные активы "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американская нефтяная компания Exxon Mobil рассматривает варианты приобретения части международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который находится под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания рассказали, что Exxon рассматривает варианты приобретения активов "Лукойла" в Казахстане, где американская и российская компании имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Варианты их приобретения также изучает и компания Chevron.

Кроме того, Exxon может рассмотреть возможность подачи предложения по приобретению месторождения West Qurna 2 в Ираке, которое эксплуатируется "Лукойлом". Американская компания долгое время была оператором другого проекта - West Qurna 1, но вышла из него в прошлом году.

Exxon отказалась от просьбы о предоставлении комментария по этому поводу.

"Лукойлу" принадлежат три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, в том числе в США.

По прошлогодним данным, зарубежные активы компании добывают около 0,5% мировой нефти.

Напомним, в понедельник, 17 ноября, стало известно, что американская нефтяная компания Chevron изучает возможность приобретения международных активов российского "Лукойла".

Отмечается, что Chevron рассматривает приобретение не всего портфеля "Лукойла", а лишь тех активов, где американская компания уже пересекается с нефтяным гигантом РФ.

Ранее, в пятницу, 14 ноября, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".

