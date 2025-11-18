К претендентам на активы "Лукойла" присоединилась третья американская компания, - Reuters
Американская нефтяная компания Exxon Mobil рассматривает варианты приобретения части международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который находится под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания рассказали, что Exxon рассматривает варианты приобретения активов "Лукойла" в Казахстане, где американская и российская компании имеют доли в месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Варианты их приобретения также изучает и компания Chevron.
Кроме того, Exxon может рассмотреть возможность подачи предложения по приобретению месторождения West Qurna 2 в Ираке, которое эксплуатируется "Лукойлом". Американская компания долгое время была оператором другого проекта - West Qurna 1, но вышла из него в прошлом году.
Exxon отказалась от просьбы о предоставлении комментария по этому поводу.
"Лукойлу" принадлежат три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни розничных АЗС по всему миру, в том числе в США.
По прошлогодним данным, зарубежные активы компании добывают около 0,5% мировой нефти.
Напомним, в понедельник, 17 ноября, стало известно, что американская нефтяная компания Chevron изучает возможность приобретения международных активов российского "Лукойла".
Отмечается, что Chevron рассматривает приобретение не всего портфеля "Лукойла", а лишь тех активов, где американская компания уже пересекается с нефтяным гигантом РФ.
Ранее, в пятницу, 14 ноября, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".