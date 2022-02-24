UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Преступность упала до нуля. Нацполиция отчиталась о ситуации в Украине после вторжения

Автор: Антон Федорцив

Национальная полиция опубликовала сведения о криминогенной ситуации в Украине после военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

"После вторжения преступность упала практически до нуля. Никаких грабежей и мародерства нет ни в одном городе Украины", – написал он.

По словам Геращенко, полицейские получили четкие рекомендации жестко реагировать на все попытки раскачать ситуацию. Национальная полиция ведет работу в усиленном режиме.

В течение дня полицейские вместе с добровольцами охраняли правопорядок в регионах. Они патрулируют улицы и охраняют объекты критической инфраструктуры.

К слову, в Гостомеле Вооруженные силы ведут бой с передовыми отрядами российских десантников.

Тем временем Соединенные Штаты собрались организовать новую партию поставок вооружения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныполицияВторжение России в Украину